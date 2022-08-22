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Giriş Tarihi: 22.8.2022 20:09

MasterChef Ayaz kimdir? 2022 Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 sezonu ana kadro yarışmacıları belli oldu. MasterChef’in ana kadrosuna giren 17’inci yarışmacı Ayaz Geçer’in hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Masterchef Ayaz Geçer, 19 Ağustos 2022 Cuma akşamı yayınlanan bölümde yaptığı yaratıcılık yemeğiyle ana kadroya dahil olmuştu. Peki, Masterchef Ayaz kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli? İşte Ayaz Abdurrahman Geçer hakkında merak edilenler...

MasterChef Ayaz kimdir? 2022 Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu ana kadrosu tamamlandı. Ana kadro yarışmacıları arasında yer alan MasterChef Ayaz, gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef Ayaz kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ayaz Geçer nereli, ne iş yapıyor? İşte Masterchef Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayatı ve mesleği hakkında detaylı bilgiler…

MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR?

Şırnak Silopi'de dünyaya gelen Ayaz Abdurrahman Geçer, yarışmaya Ankara'dan katıldı. 13 yıldır Ankara'da yaşayan Ayaz Geçer, 23 yaşında. Bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan yarışmacı, şu anda Ankara'da iyi restoranlarda çalıştığını dile getirdi.

Yaptığı yemeklerle başarı elde eden MasterChef Ayaz, ana kadroya seçilen 17. Kişi oldu. Ayaz Geçer ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmıştı.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

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MasterChef Ayaz kimdir? 2022 Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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