MasterChef Ayaz kimdir? 2022 Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR?

Şırnak Silopi'de dünyaya gelen Ayaz Abdurrahman Geçer, yarışmaya Ankara'dan katıldı. 13 yıldır Ankara'da yaşayan Ayaz Geçer, 23 yaşında. Bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan yarışmacı, şu anda Ankara'da iyi restoranlarda çalıştığını dile getirdi.

Yaptığı yemeklerle başarı elde eden MasterChef Ayaz, ana kadroya seçilen 17. Kişi oldu. Ayaz Geçer ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmıştı.