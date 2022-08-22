MasterChef Ayaz kimdir? 2022 Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu ana kadrosu tamamlandı. Ana kadro yarışmacıları arasında yer alan MasterChef Ayaz, gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef Ayaz kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ayaz Geçer nereli, ne iş yapıyor? İşte Masterchef Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayatı ve mesleği hakkında detaylı bilgiler…
Şırnak Silopi'de dünyaya gelen Ayaz Abdurrahman Geçer, yarışmaya Ankara'dan katıldı. 13 yıldır Ankara'da yaşayan Ayaz Geçer, 23 yaşında. Bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan yarışmacı, şu anda Ankara'da iyi restoranlarda çalıştığını dile getirdi.
Yaptığı yemeklerle başarı elde eden MasterChef Ayaz, ana kadroya seçilen 17. Kişi oldu. Ayaz Geçer ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmıştı.