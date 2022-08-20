Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef 2022 kadrosunun 17. Yarışmacısı oldu. Yaptığı yemeklerle adından söz ettiren yarışmacı yaratıcılık turunda diğer isimleri eledi. Masterchef Ayaz kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Ayaz yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?
Yarışmaya Ankara'dan katılan Ayaz Abdurrahman Geçer, 13 yıldır Ankara'da yaşıyor. Aslen Şırnak Silopi doğumlu olan yarışmacı 23 yaşında.
Yaptığı yemeklerle başarı elde eden yarışmacı ana kadroya seçilen 17. Kişi oldu.