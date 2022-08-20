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Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:42

Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef ana kadro 2022 için son bilet kaldı. Son bölümün kazananı ve 17. Önlüğün sahibi Ayaz Geçer yaşı, mesleği, instagram adresi ile gündemdeki yerini aldı. Yaratıcılık turunda rakiplerinin önüne geçen yarışmacı önlüğü kaptı. İsminin açıklanmasının hemen ardından “Masterchef Ayaz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor” soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Masterchef Ayaz hakkında merak edilenler…

Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef 2022 kadrosunun 17. Yarışmacısı oldu. Yaptığı yemeklerle adından söz ettiren yarışmacı yaratıcılık turunda diğer isimleri eledi. Masterchef Ayaz kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Ayaz yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan Ayaz Abdurrahman Geçer, 13 yıldır Ankara'da yaşıyor. Aslen Şırnak Silopi doğumlu olan yarışmacı 23 yaşında.

Yaptığı yemeklerle başarı elde eden yarışmacı ana kadroya seçilen 17. Kişi oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç ve Ayaz

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Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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