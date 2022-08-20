Masterchef Ayaz kimdir? Masterchef Ayaz Geçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef 2022 kadrosunun 17. Yarışmacısı oldu. Yaptığı yemeklerle adından söz ettiren yarışmacı yaratıcılık turunda diğer isimleri eledi. Masterchef Ayaz kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Ayaz yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…