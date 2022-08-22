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Giriş Tarihi: 22.8.2022 21:37

Masterchef Barış Demir kimdir? Masterchef Barış nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef ana kadro 2022 yarışmacıları belli oldu. Masterchef ana kadro yarışmacıları arasıdna Barış Demir kimdir sorusu yöneltiliyor. 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde yaratıcılık bölümünde yaptığı yemekle ana kadroya dahil oldu. Peki, Masterchef Barış kimdir? Masterchef Barış Demir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar

Masterchef Barış Demir kimdir? Masterchef Barış nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef Barış kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sürekli olarak soruluyor. 2022 Masterchef ana kadroda yer alan yarışmacılar arasında Masterchef Barış Demir, dikkatleri çekiyor. Kadro yarışmacı Masterchef Barış Demir kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Masterchef Barış kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya katılma hakkı kazanan Barış Demir aşçılığa çocuk yaşlarda başladı. 23 yaşındaki Barış, Bodrum'da yaşıyor ve Torba'daki bir otelin mutfak ekibinde yer alıyor.

MASTERCHEF ANA KADRO

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 7 yıldır yemek sektörü içerisinde yer alıyor. Aşçılık yapan yarışmacı 31 yaşında.

Yaptığı yemeklerle başarı elde eden yarışmacı ana kadroya seçilen 16. Kişi oldu.

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Masterchef Barış Demir kimdir? Masterchef Barış nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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