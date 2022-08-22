Masterchef Barış Demir kimdir? Masterchef Barış nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya katılma hakkı kazanan Barış Demir aşçılığa çocuk yaşlarda başladı. 23 yaşındaki Barış, Bodrum'da yaşıyor ve Torba'daki bir otelin mutfak ekibinde yer alıyor.

MASTERCHEF ANA KADRO

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 7 yıldır yemek sektörü içerisinde yer alıyor. Aşçılık yapan yarışmacı 31 yaşında.

Yaptığı yemeklerle başarı elde eden yarışmacı ana kadroya seçilen 16. Kişi oldu.