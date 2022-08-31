Masterchef biryani tarifi ve malzemeleri: Hint mutfağından Masterchef biryani nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef biryani tarifi, bu akşam sıkça seyirciler tarafından aratılacak. Özellikle Hint mutfağına ilgi duyan vatandaşlar, kendi biryani malzemeleri ile evlerinde en iyi biryani nasıl yapılır savaşına girecek. Bu akşamki düelloda en iyi Hint yemeğini yapacak kişi kazanacakken, ana yemekler arasında biryani bulunuyor. Peki, biryani nasıl yapılır? İşte biryani tarifi
BİRYANİ MALZEMELERİ
Pilav için:
5 yemek kaşığı tereyağı
1 adet havuç
1,5 su bardağı basmati veya yasemin pirinci
1 tutam safran (ya da aspir)
1 çay bardağı süt
2-3 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
1 adet defne yaprağı
1,5 çay kaşığı tuz
Tavuk için:
4 parça kemiksiz tavuk kalça
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı zencefil (ezilmiş)
3 diş ezilmiş sarımsak
1 çay kaşığı ezilmiş kakule
1,5 çay kaşığı toz kişniş
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
BİRYANİ NASIL YAPILIR?
Tavuğu ve malzemeleri derin bir kabına alıp karıştırın.
Malzemelerin üzerini bir saat boyunca streçle kapatın.
Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri orta boyutlarda bir kabın içerisine aktarıp üzerine çubuk tarçın, karanfil ve defneyaprağını ilave edin.
Tencereye malzemeyi bir parmak geçecek kadar su ilave edin.
Pirinçlerinizi kısık ateşte hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.
Pirinçlerin hafif yumuşadığından emin olunca ocaktan alıp fazla olan suyunu süzdükten sonra dinlenmesi için kenara alın.
Başka bir tencerede erittiğiniz tereyağının üzerine rendelenmiş havuçları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.
Ardından ateşi en kısık hale getirip marine ettiğiniz tavukları ekleyin.
Tüm malzemeleri birkaç dakika boyunca pişirdikten sonra üzerine pirinçleri, baharatları ve tuzu ilave edin.
Tencerenin üzerini bir bezle örtün ve kapağını kapatarak kısık ateşte ortalama 15-18 dakika kadar pişirin.