Masterchef biryani tarifi ve malzemeleri: Hint mutfağından Masterchef biryani nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef biryani tarifi, bu akşam sıkça seyirciler tarafından aratılacak. Özellikle Hint mutfağına ilgi duyan vatandaşlar, kendi biryani malzemeleri ile evlerinde en iyi biryani nasıl yapılır savaşına girecek. Bu akşamki düelloda en iyi Hint yemeğini yapacak kişi kazanacakken, ana yemekler arasında biryani bulunuyor. Peki, biryani nasıl yapılır? İşte biryani tarifi