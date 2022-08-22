Masterchef Burak Kaya kimdir? 2022 Masterchef Burak Kaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Burak Kaya Masterchef 2022 kadrosunun 13. Yarışmacısı oldu ve şimdiden iddialı isimler arasında gösterilmeye başladı. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Burak yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı oyunculuk yapıyor. Programda paylaştığı bilgilere göre kendisi daha önce Hollywood'da küçük bir rolde de yer almış. Reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıl sonra mutfağa girerek devam ediyor.
İlk iki turda kaya levreği ve pilaki yaparak 3. Tura yükselen yarışmacı, Ali Nazik ve armutla yapılacak yaratıcılık gerektiren tariflerin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanarak önlüğü kaptı.
MASTERCHEF ANA KADRO 2022
Metin (1. hafta)
Gamze (2. hafta)
Onur (3. hafta)
Çağatay (4. hafta)
Şeyma (5. hafta)
Melih (6. hafta)
Büşra (7. hafta)
Fatma Nur (8. hafta)
Tayfun (9. hafta)
Yağız (10.hafta)
Burak (11. Hafta)
Kaan (12. Hafta)
Burak Kaya (13. Hafta)
Dilan (14. Hafta)
Barış (15. Hafta)
Kıvanç (16. Hafta)
Ayaz (17. Hafta)
Serpilay (18. Hafta)