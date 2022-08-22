Masterchef Burak Kaya kimdir? 2022 Masterchef Burak Kaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı oyunculuk yapıyor. Programda paylaştığı bilgilere göre kendisi daha önce Hollywood'da küçük bir rolde de yer almış. Reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıl sonra mutfağa girerek devam ediyor.

İlk iki turda kaya levreği ve pilaki yaparak 3. Tura yükselen yarışmacı, Ali Nazik ve armutla yapılacak yaratıcılık gerektiren tariflerin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanarak önlüğü kaptı.