Masterchef Burak Kaya kimdir? 2022 yarışmacısı Burak Kaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Burak Kaya kimdir sorusu yarışmanın bugün ekranlara gelen yeni bölümü ardından sorulmaya başladı. Başarılı performansı ile adından söz ettiren yarışmacı önlüğün sahibi olmak için mücadele etti. Masterchef Burak Kaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Burak Kaya yaşı ve mesleği…
MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı oyunculuk yapıyor. Programda paylaştığı bilgilere göre kendisi daha önce Hollywood'da küçük bir rolde de yer almış. Reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıl sonra mutfağa girerek devam ediyor.
İlk iki turda kaya levreği ve pilaki yaparak 3. Tura yükselen yarışmacı bugün önlüğün sahibi oldu! Masterchef 2022 ana kadroya adını yazdırması ardından Burak Kaya instagram adresi, yaşı ve mesleği gündemdeki yerini aldı.
Ali Nazik ve armutla yapılacak yaratıcılık gerektiren tariflerin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanan yarışmacı önlüğü kaptı.