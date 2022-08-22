Masterchef Burak kimdir? 2022 Masterchef Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Burak Revanbahş Masterchef 2022 kadrosunun 11. Yarışmacısı oldu ve ana takıma adını yazdırdı. Genç yarışmacı iddialı sözleriyle seyircinin ilgisini çekmişti. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Burak Revanbahş yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR?
26 yaşındaki yarışmacı programa İstanbul'dan katılıyor. 4 senedir aşçılık yapan iddialı isim Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu. Lisenin ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan yarışmacı yüksek lisans eğitimine devam ediyor.
2018 yılında üniversiteden mezun olan Revanbahş, yarışmaya şu sözlerle dahil olmuştu:
"Kazananlar bahane üretmez, bahane üretmeye değil kazanmaya geldim."
MASTERCHEF ANA KADRO 2022
Metin (1. hafta)
Gamze (2. hafta)
Onur (3. hafta)
Çağatay (4. hafta)
Şeyma (5. hafta)
Melih (6. hafta)
Büşra (7. hafta)
Fatma Nur (8. hafta)
Tayfun (9. hafta)
Yağız (10.hafta)
Burak (11. Hafta)
Kaan (12. Hafta)
Burak Kaya (13. Hafta)
Dilan (14. Hafta)
Barış (15. Hafta)
Kıvanç (16. Hafta)
Ayaz (17. Hafta)
Serpilay (18. Hafta)