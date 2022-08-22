Masterchef Burak kimdir? 2022 Masterchef Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Burak Revanbahş Masterchef 2022 kadrosunun 11. Yarışmacısı oldu ve ana takıma adını yazdırdı. Genç yarışmacı iddialı sözleriyle seyircinin ilgisini çekmişti. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Burak Revanbahş yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…