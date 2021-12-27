Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 01:04 Son Güncelleme: 27.12.2021 01:05

MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal nereli, kaç yaşında?

MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal nereli, kaç yaşında?

MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında yer yarışan Burcu Önal’a ilişkin bilgiler merak konusu olarak “MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Burcu'nun son bölümde eleme potasında yer alması sonrası yarışmacıyla ilgili detaylar MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları üzerinden araştırılıyor. MasterChef 2021 son bölümde elenen MasterChef Burcu'nun biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal nereli, kaç yaşında?
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