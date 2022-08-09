Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? 8 Ağustos 2022 ana kadroya katılan Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli?

Masterchef Büşra yedinci önlüğü aldı ve Masterchef 2022 ana kadroya kaldı. Böylece bu yılın dördüncü kadın yarışmacısı oldu. İtalyan mutfağına olan ilgisini gizlemeyen yarışmacı için Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında soruları yöneltiliyor. Uzun süredir profesyonel aşçılık yapan yarışmacının kendine has bir tarzı olduğunu söylemek mümkün. Peki, Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli? Masterchef Büşra kaç yaşında? İşte detaylar!