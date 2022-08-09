Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? 8 Ağustos 2022 ana kadroya katılan Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 07:41 Son Güncelleme: 9.8.2022 07:41

Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? 8 Ağustos 2022 ana kadroya katılan Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli?

Masterchef Büşra 8 Ağustos 2022 tarihli programda finale kalan yarışmacı oldu. Böylece Masterchef ana kadro şekillenmeye başlıyor. Programın takipçileri de her finale kalan yarışmacının hayatını merak ediyor. Bu sebepten, Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında sorusu sıklıkla soruldu. Risotto tarifini başarıyla yerine getiren Büşra Zambak kaç yaşında, nereli soruları sıklıkla arama motorlarına soruluyor. Peki, Masterchef Büşra kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında? İşte detaylar!

Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? 8 Ağustos 2022 ana kadroya katılan Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli?

Masterchef Büşra yedinci önlüğü aldı ve Masterchef 2022 ana kadroya kaldı. Böylece bu yılın dördüncü kadın yarışmacısı oldu. İtalyan mutfağına olan ilgisini gizlemeyen yarışmacı için Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında soruları yöneltiliyor. Uzun süredir profesyonel aşçılık yapan yarışmacının kendine has bir tarzı olduğunu söylemek mümkün. Peki, Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli? Masterchef Büşra kaç yaşında? İşte detaylar!

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Ana kadroya girecek yarışmacıyı belirlemek için ilk turda yarışmacılar risotto yaparken, daha sonra bol cevizli bir yemek yapmaları istendi. Bunun sonucunda başarılı olan yarışmacı Büşra oldu.

Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta.

Sabancı Holding'de çalışan Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu.

Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.

MASTERCHEF 2022 ANA KADRO

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih ve Büşra Masterchef 2022 kadrosunda bulunuyor.

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Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? 8 Ağustos 2022 ana kadroya katılan Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli?
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