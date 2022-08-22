MasterChef Büşra hakkında araştırmalar başladı. MasterChef Türkiye'de yedinci önlüğü almaya hak kazanan isim olup ana kadro yarışmacıları arasına adını yazdıran Büşra Zambak'ın hayatı, yaşı, kariyeri ve memleketi merak ediliyor. Peki; MasterChef Büşra kimdir, hangi ünlü ismin şefliğini yapıyor? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli?