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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:18

MasterChef Büşra kimdir, hangi ünlü ismin şefliğini yapıyor? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacıları belli oldu. Bütün önlükler sahiplerini bulurken bir önlüğü almaya hak kazanan isim de MasterChef Büşra Zambak oldu. Programın takipçileri bu nedenle; “MasterChef Büşra kimdir, hangi ünlü ismin şefliğini yapıyor? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli?” sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte MasterChef Büşra hakkında bilgiler.

MasterChef Büşra kimdir, hangi ünlü ismin şefliğini yapıyor? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Büşra hakkında araştırmalar başladı. MasterChef Türkiye'de yedinci önlüğü almaya hak kazanan isim olup ana kadro yarışmacıları arasına adını yazdıran Büşra Zambak'ın hayatı, yaşı, kariyeri ve memleketi merak ediliyor. Peki; MasterChef Büşra kimdir, hangi ünlü ismin şefliğini yapıyor? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta. Sabancı Holding'de çalışan Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu.

Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.

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MasterChef Büşra kimdir, hangi ünlü ismin şefliğini yapıyor? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli?
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