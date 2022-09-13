Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Büşra kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 01:09 Son Güncelleme: 13.9.2022 01:09

MasterChef Büşra kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Büşra Zambak son bölümde mavi takım kaptanı olması sonrasında hakkındaki bilgiler merak edilerek “MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. İşte MasterChef Büşra biyografisi.

MasterChef Büşra kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?

MasterChef Büşra ile ilgili detaylar mavi takım kaptanı olmasının ardından merak edilerek "MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Denizli'de doğan Büşra Zambak, 26 yaşında. Yiyecek-içecek hizmetleri lise mezunu olan Büşra Zambak, 16 yaşında çalışma hayatına başladı. İlk olarak Bodrum'da soğuk mutfakta butik bir otelde aşçılığı öğrenmek için çalışan Zambak, kendisini geliştirdikçe daha büyük otellerin soğuk, sıcak, alakart mutfaklarında çalışmaya devam etti.

9 senelik aşçılık hayatının son 5 senesini Güler Sabancı'ya özel aşçılık yaparak geçiren MasterChef Büşra Zambak, bu görevine halen devam ediyor. Öte yandan Sabancı Holding'deki iş insanlarının konutlarında özel olarak aşçılık hizmeti veriyor.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Büşra kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?
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