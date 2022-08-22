Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

MasterChef Çağatay 24 yaşında. Çağatay, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. İtalya'da staj yapan Akgül, yaklaşık sekiz yıldır aşçılık yapıyor. Masterchef Çağatay, ana kadroya dahil olan 4'üncü isim oldu.