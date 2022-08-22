Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:20

Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef yeni sezonunda iddialı yarışmacılar arasında Çağatay Akgül dikkat çekiyor. Ünlü şeflere tadım yaparak yarışmada kalmak isteyen adaylar ana kadroya yerleşti. En çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in birçok hayranı bulunuyor. Hayranları da yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. Peki Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Çağatay'da yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

MasterChef Çağatay 24 yaşında. Çağatay, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. İtalya'da staj yapan Akgül, yaklaşık sekiz yıldır aşçılık yapıyor. Masterchef Çağatay, ana kadroya dahil olan 4'üncü isim oldu.

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Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
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