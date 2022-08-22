Masterchef Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Çağatay'da yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
MasterChef Çağatay 24 yaşında. Çağatay, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. İtalya'da staj yapan Akgül, yaklaşık sekiz yıldır aşçılık yapıyor. Masterchef Çağatay, ana kadroya dahil olan 4'üncü isim oldu.