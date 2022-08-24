Masterchef ciğer terrine tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef ciğer terrine nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef ciğer terrine nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 50. bölümünde yarışmacılar, Fransız mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan ciğer terrine yapmak için mücadele etti. Yemek masalarını farklı yemeklerle süslemek isteyenler ise genel olarak soğuk servis edilen bir et yemeği olan ciğer terrine tarifi araştırmalarına başladı. Peki, ciğer terrine nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte Masterchef ciğer terrine tarifi ve malzemeleri...
Çeşnilendirirken: 1 kg. kıyılmış et veya balık için 10-12 gr. tuz, 2 gr. karabiber ve 2-3 gr. arzu ettiğiniz baharat, ot veya aroma gerekir.
Bir et terininin diğer malzemelerle karışıp, kalıbının şeklini alabilmesi için, 1/3 oranında ciğer ezmesi veya tereyağı gibi bir yağ unsuru gerekiyor. Balık terinleri için bu işlem krema, yumurta ve süte batırılmış ekmek içi ile gerçekleştirilebilir. Ancak karışım malzemelerinin ölçülerine çok dikkat.
Terinde kullanılan farklı malzemelerin aromalarının birbirine geçip oturmaları için, terinin en az 12 saat dinlendirilmesi gerekir.
Pişirilmiş terinler 3 gün dayanabilir, ancak çiğ terinleri en fazla 2 günde tüketmek gerekir.