Masterchef ciğer terrine tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef ciğer terrine nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef ciğer terrine nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 50. bölümünde yarışmacılar, Fransız mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan ciğer terrine yapmak için mücadele etti. Yemek masalarını farklı yemeklerle süslemek isteyenler ise genel olarak soğuk servis edilen bir et yemeği olan ciğer terrine tarifi araştırmalarına başladı. Peki, ciğer terrine nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte Masterchef ciğer terrine tarifi ve malzemeleri...

CİĞER TERRİNE TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr. dana ciğeri

250 gr. sinirsiz dana eti (tranş, yumurta, veya sokumdan)

250 gr. iç yağı

300 gr. krema

3 yumurta

4 çorba kaşığı un

1 soğan

1 çorba kaşığı silme tuz

5 adet tane karabiber

Az fesleğen

Az biberiye

CİĞER TERRİNE NASIL YAPILIR?

Krema yumurta ve un hariç bütün malzemeyi karıştırınız

İnce aynalı makinadan iki üç defa çekip bir kaba koyunuz

Ağaç bir spatula ile karıştırarak unu yedirip yumurta ve kremayı ilâve ederek yedirip iyice karıştırınız

Yirmi santim kutrunda oval bir terinin, yoksa güvecin veya bir kalıbın veya kek kalıbının içine mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş iç yağı ile kaplayınız

Hazırladığınız harcı içine doldurup üzerine tekrar ince dilimlenmiş iç yağı ile kapatınız

Üzerine iki adet defneyaprağı koyunuz

Üzerini iki katlı yanmaz alüminyum kâğıdı ile yoksa yağlı kâğıt ile kapatıp kapağını kapatınız

Bir tepsiye kalıbın yarısı seviyesine gelecek şekilde su koyup kalıbı suyun içine oturtunuz

Orta ateşli fırında bir saat pişiriniz

Fırından ve suyun içinde çıkarıp yağını süzdürüp ikisini ayrı ayrı buzlukta muhafaza ediniz

Bir gün sonra dilim dilim keserek servis ediniz. Afiyet olsun...

PÜF NOKTALARI

Çeşnilendirirken: 1 kg. kıyılmış et veya balık için 10-12 gr. tuz, 2 gr. karabiber ve 2-3 gr. arzu ettiğiniz baharat, ot veya aroma gerekir.

Bir et terininin diğer malzemelerle karışıp, kalıbının şeklini alabilmesi için, 1/3 oranında ciğer ezmesi veya tereyağı gibi bir yağ unsuru gerekiyor. Balık terinleri için bu işlem krema, yumurta ve süte batırılmış ekmek içi ile gerçekleştirilebilir. Ancak karışım malzemelerinin ölçülerine çok dikkat.

Terinde kullanılan farklı malzemelerin aromalarının birbirine geçip oturmaları için, terinin en az 12 saat dinlendirilmesi gerekir.

Pişirilmiş terinler 3 gün dayanabilir, ancak çiğ terinleri en fazla 2 günde tüketmek gerekir.