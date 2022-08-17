Masterchef Dilan kimdir? Ana kadronun 14. Yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef 2022 kadrosunun yeni ismi, genç yarışmacı Dilan Karataş yaşı, memleketi, sosyal medya adresleri ile araştırılmaya başladı. Bir önceki gün gösterdiği başarısız performansın ardından bugün birinci olarak ana kadroya seçilen yarışmacı sevincini aktardı. Peki, Masterchef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Dilan Karataş mesleği, yaşı ve diğer merak edilenler…