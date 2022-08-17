Masterchef Dilan kimdir? Ana kadronun 14. Yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef 2022 kadrosunun yeni ismi, genç yarışmacı Dilan Karataş yaşı, memleketi, sosyal medya adresleri ile araştırılmaya başladı. Bir önceki gün gösterdiği başarısız performansın ardından bugün birinci olarak ana kadroya seçilen yarışmacı sevincini aktardı. Peki, Masterchef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Dilan Karataş mesleği, yaşı ve diğer merak edilenler…
MASTERCHEF DİLAN KİMDİR?
Genç yarışmacı 20 yaşında oluşuyla programda dikkat çekti. Aslen Malatyalı olduğu bilinen Dilan Karataş bugün yaptığı yemekle birlikte ana kadroya seçilen 14. Yarışmacı oldu.
İşte Masterchef 2022 kadrosu…
Metin (1. hafta)
Gamze (2. hafta)
Onur (3. hafta)
Çağatay (4. hafta)
Şeyma (5. hafta)
Melih (6. hafta)
Büşra (7. hafta)
Fatma Nur (8. hafta)
Tayfun (9. hafta)
Yağız (10. hafta)
Burak (11. hafta)
Kaan (12.hafta)
Burak Kaya (13. Hafta)
Dilan (14. Hafta)