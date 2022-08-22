Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Dilan Karataş yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?