Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:56

Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef yeni sezonunda iddialı yarışmacılar arasında Dilan Karataş dikkat çekiyor. Ünlü şeflere tadım yaparak yarışmada kalmak isteyen adaylar ana kadroya yerleşti. En çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in birçok hayranı bulunuyor. Hayranları da yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. Peki Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Dilan Karataş yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

MASTERCHEF DİLAN KİMDİR?

Malatyalı olan Dilan Karataş 20 yaşında. Asya mutfağında çalışan Karataş aynı zamanda Üniversite öğrencisi. Masterchef Dilan şu anda sushi alanında çalışıyor.

Dilan Karataş ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef Dilan kimdir? Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA