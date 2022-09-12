MasterChef Dilan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli?





20 yaşında olan Dilan Karataş, Malatyalı. Mesleğe ilk olarak 13 yaşında komilik ile başlayan Dilan Karataş, okulla birlikte meslek hayatını da devam ettirdi. Hayattan hiç umudunun olmadığı bir anda rehber hocasının tavsiyesiyle Etiler Turizm Otecilik Lisesi'ni kazandığını anlatan Dilan Karataş, stajlarıyla birlikte birçok mutfakta bulunduğunu belirtiyor.