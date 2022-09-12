MasterChef Dilan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Dilan ile ilgili detaylar son bölümün ardından merak edilerek MasterChef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MasterChef Dilan Karataş'la ilgili detaylar ve bilgiler şöyle;
20 yaşında olan Dilan Karataş, Malatyalı. Mesleğe ilk olarak 13 yaşında komilik ile başlayan Dilan Karataş, okulla birlikte meslek hayatını da devam ettirdi. Hayattan hiç umudunun olmadığı bir anda rehber hocasının tavsiyesiyle Etiler Turizm Otecilik Lisesi'ni kazandığını anlatan Dilan Karataş, stajlarıyla birlikte birçok mutfakta bulunduğunu belirtiyor.
En son Asya mutfağında wok tavayla başlayıp, sushi'ye giden bir yolu olduğunu söyleyen MasterChef Türkiye Dilan Karataş, "Buraya kadar umutla ve kendime inanarak geldim. Umudunuzu kaybetmeyin, hiç beklenmedik yerde hayat ışığı size parlayabilir ve o ışıkta gülümsemeyi asla unutmayın" diyor.