Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Dilan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 01:11 Son Güncelleme: 12.9.2022 01:11

MasterChef Dilan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş’la ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Dilan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Dilan ile ilgili detaylar son bölümün ardından merak edilerek MasterChef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF DİLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Dilan Karataş'la ilgili detaylar ve bilgiler şöyle;



20 yaşında olan Dilan Karataş, Malatyalı. Mesleğe ilk olarak 13 yaşında komilik ile başlayan Dilan Karataş, okulla birlikte meslek hayatını da devam ettirdi. Hayattan hiç umudunun olmadığı bir anda rehber hocasının tavsiyesiyle Etiler Turizm Otecilik Lisesi'ni kazandığını anlatan Dilan Karataş, stajlarıyla birlikte birçok mutfakta bulunduğunu belirtiyor.



En son Asya mutfağında wok tavayla başlayıp, sushi'ye giden bir yolu olduğunu söyleyen MasterChef Türkiye Dilan Karataş, "Buraya kadar umutla ve kendime inanarak geldim. Umudunuzu kaybetmeyin, hiç beklenmedik yerde hayat ışığı size parlayabilir ve o ışıkta gülümsemeyi asla unutmayın" diyor.

KAYNAK: acunn.com

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Dilan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan Karataş kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA