MasterChef Dilara kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde çeyrek final oyununda mücadele veren Dilara Başaran ile ilgili bilgiler merak konusu olarak "MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.

KAYNAK: acunn.com