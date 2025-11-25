MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı! 25 Kasım MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Bu hafta dokunulmazlık oyunu düello formatında oynanacak; her yarışmacı karşı takımdan biriyle eşleşecek. Puanı yüksek olan takım dokunulmazlığı kazanacak. İlk dokunulmazlığı kırmızı takım almış, mavi takımdan Mert ve Ayla eleme potasına gitmişti. Peki, 25 Kasım Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?