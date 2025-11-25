Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı! 25 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 25.11.2025 22:02

MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı! 25 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef’te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı ekranlara taşınıyor. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında yeteneklerini sergiliyor. Bu hafta düello formatında oynanacak oyunun teması “Pizzalar” olarak belirlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise günün sonunda eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, 25 Kasım Salı günü MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı! 25 Kasım MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Bu hafta dokunulmazlık oyunu düello formatında oynanacak; her yarışmacı karşı takımdan biriyle eşleşecek. Puanı yüksek olan takım dokunulmazlığı kazanacak. İlk dokunulmazlığı kırmızı takım almış, mavi takımdan Mert ve Ayla eleme potasına gitmişti. Peki, 25 Kasım Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazananı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

AYLA
MERT

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye geçen hafta veda eden isim FURKAN oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı! 25 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz