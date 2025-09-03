Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım! 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 00:17 Son Güncelleme: 3.9.2025 00:19

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım! 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan her geçen gün artıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Günün sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı ve eleme potasına kimin gideceği soruları öne çıktı. Peki, 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım! 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda takımlar mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler sonucu öğrenmek için yarışmaya kilitlendi. Gözler hem dokunulmazlığı alan takımda hem de eleme potasına giden isimde. 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan'ı seçti. Eleme potasına gidecek ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Ayla (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Onur

Eylül

Özkan

Sercan

İhsan

Cansu

İrem

Kırmızı Takım

Çağlar (Takım Kaptanı)

Çağatay

Furkan

Sezer

Gizem

Mert

Ayten

Nisa

İlhan

Barış

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım! 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz