MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım! 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda takımlar mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler sonucu öğrenmek için yarışmaya kilitlendi. Gözler hem dokunulmazlığı alan takımda hem de eleme potasına giden isimde. 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan'ı seçti. Eleme potasına gidecek ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış