MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım! 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda takımlar mutfakta hünerlerini sergilerken, izleyiciler sonucu öğrenmek için yarışmaya kilitlendi. Gözler hem dokunulmazlığı alan takımda hem de eleme potasına giden isimde. 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?