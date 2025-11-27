MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı!

MasterChef'te rekabet hız kesmeden sürüyor. Son bölümde yarışmaya veda eden Murat Can, mavi takım kaptanlığını Mert'e devretmişti. Yeni bölümde ise yarışmacılar, haftanın son takım oyununda üstünlük sağlamak için mutfaktaki yerini aldı. Peki, 27 Kasım Perşembe günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te son bölümde öne çıkan gelişmeler…