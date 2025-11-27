Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 22:10

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı!

ChatGPT: MasterChef’te heyecan, haftanın üçüncü takım mücadelesiyle yeniden doruğa çıktı. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin istediği “Gala Menüsü”nü en iyi şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı almak için yarıştı. Yarışmacılar; soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan beş aşamalı menülerini kendi seçimleriyle oluşturdu. Peki 27 Kasım Perşembe günü dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı!

MasterChef'te rekabet hız kesmeden sürüyor. Son bölümde yarışmaya veda eden Murat Can, mavi takım kaptanlığını Mert'e devretmişti. Yeni bölümde ise yarışmacılar, haftanın son takım oyununda üstünlük sağlamak için mutfaktaki yerini aldı. Peki, 27 Kasım Perşembe günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te son bölümde öne çıkan gelişmeler…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye geçen hafta veda eden isim MURAT CAN oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz