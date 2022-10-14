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Giriş Tarihi: 14.10.2022 00:44

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler?

13 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen Masterchef dokunulmazlık oyunu ile damga vurdu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda en başarılı tabağı ve ürünü hazırlayan yarışmacı ödülü kazandı. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandıi, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ankara Etimesgut'ta düzenlenen oyunda lezzetli yemekler yapıldı. Yarışmayı izleyenler ise detaylar için "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte yanıtı

MASTERCHEF'TE DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

TV8'in lezzet yarışmasında kıran kırana haftanın son takım oyunu düzenlendi. Öte yandan MasterChef jüri üyelerine de Etimesgut Belediyesi'nden sürpriz hediyeler sunuldu. Üç şefin de büstleri hem şefleri hem de yarışmacıları etkiledi.

Ankara'da dış oyun olarak gerçekleşen yarışmada Türk dünyasının efes lezzetleri yapıldı ve konuklar tadım ile değerlendirmeyi yaptı. Oylama sonunda kazanan mavi takım oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın eleme adayları Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş oldu.

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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler?
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