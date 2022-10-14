Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler?

MASTERCHEF'TE DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

TV8'in lezzet yarışmasında kıran kırana haftanın son takım oyunu düzenlendi. Öte yandan MasterChef jüri üyelerine de Etimesgut Belediyesi'nden sürpriz hediyeler sunuldu. Üç şefin de büstleri hem şefleri hem de yarışmacıları etkiledi.

Ankara'da dış oyun olarak gerçekleşen yarışmada Türk dünyasının efes lezzetleri yapıldı ve konuklar tadım ile değerlendirmeyi yaptı. Oylama sonunda kazanan mavi takım oldu.