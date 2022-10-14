Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ankara Etimesgut'ta düzenlenen oyunda lezzetli yemekler yapıldı. Yarışmayı izleyenler ise detaylar için "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayı kimler? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte yanıtı
TV8'in lezzet yarışmasında kıran kırana haftanın son takım oyunu düzenlendi. Öte yandan MasterChef jüri üyelerine de Etimesgut Belediyesi'nden sürpriz hediyeler sunuldu. Üç şefin de büstleri hem şefleri hem de yarışmacıları etkiledi.
Ankara'da dış oyun olarak gerçekleşen yarışmada Türk dünyasının efes lezzetleri yapıldı ve konuklar tadım ile değerlendirmeyi yaptı. Oylama sonunda kazanan mavi takım oldu.