Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu? Esnaf lokantası yarışı!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 22:20

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu? Esnaf lokantası yarışı!

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı 21 Ağustos 2025 tarihli bölümle sorgulanıyor. Zorlu şef yarışmasında tezgah başında yerini alan yarışmacılar potaya girmemek için takım oyununu oynuyor. Daha sonra bireysel dokunulmazlık ve pota yarışına girecek yarışmacılar için ilk yarış esnaf lokantası yaz menüsü olacak. Peki; TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu? Esnaf lokantası yarışı!

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında haftanın ikinci oyunun için kazananları ve kaybedenleri izliyor. Peki; 21 Ağustos 2025 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan esnaf lokantasının yaz menüsü istendi. Geçtiğimiz oyunda ilk puanını alan mavi takım kırmızı takım karşısında üstünlük kurmak istiyor.

Değerlendirme Danilo, Somer ve Mehmet Şef'te!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayları henüz belirlenmedi.

Önceki yarışta potaya Hilal ve Ayten girdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu? Esnaf lokantası yarışı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz