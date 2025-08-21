MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 21 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu? Esnaf lokantası yarışı!

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında haftanın ikinci oyunun için kazananları ve kaybedenleri izliyor. Peki; 21 Ağustos 2025 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan esnaf lokantasının yaz menüsü istendi. Geçtiğimiz oyunda ilk puanını alan mavi takım kırmızı takım karşısında üstünlük kurmak istiyor.
Değerlendirme Danilo, Somer ve Mehmet Şef'te!