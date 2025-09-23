MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Eylül 2025 MasterChef eleme adayı potaya giriyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası gözler kazanan takıma çevriliyor. Kaybeden tarafın ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor ve haftanın ilk eleme adayı belirleniyor. Peki; MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'in yeni bölümünde takımlar şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışmanın heyecanını takip eden izleyiciler, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını öğrenmek için şeflerin kararını bekliyor.
Bireysel dokunulmazlığın ardından geriye kalan yarışmacılar arasında yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı belirleniyor. İsim henüz ortaya çıkmadı.
Mavi Takım Kaptanı: Çağatay
Hakan
Sümeyye
Gizem
Onur
Murat Can
Barış
Cansu
Ayten
Nisa
Kırmızı Takım Kaptanı: Ayla
Furkan
Özkan
Sezer
Mert
İhsan
Eylül
Aslı
Çağlar
Meryem