MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Eylül 2025 MasterChef eleme adayı potaya giriyor!

Giriş Tarihi: 23.9.2025 21:45

MasterChef Türkiye’de haftanın dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Yarışmacılar hem bireysel hem de takım dokunulmazlığında üstün performans göstermeye çalışıyor. Peki, TV8 ile 23 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Yarışmanın sıkı takipçileri şimdiden sonuçları araştırmaya başladı. İşte MasterChef eleme adayı ve oyuna dair merak edilenler...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası gözler kazanan takıma çevriliyor. Kaybeden tarafın ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor ve haftanın ilk eleme adayı belirleniyor. Peki; MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde takımlar şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışmanın heyecanını takip eden izleyiciler, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını öğrenmek için şeflerin kararını bekliyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Günün en başarılı tabağını çıkaran yarışmacı şeflerden tam not alarak bireysel dokunulmazlığı kazanıyor. İsim henüz belli değil.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın ardından geriye kalan yarışmacılar arasında yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı belirleniyor. İsim henüz ortaya çıkmadı.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım Kaptanı: Çağatay

Hakan

Sümeyye

Gizem

Onur

Murat Can

Barış

Cansu

Ayten

Nisa

Kırmızı Takım Kaptanı: Ayla

Furkan

Özkan

Sezer

Mert

İhsan

Eylül

Aslı

Çağlar

Meryem

