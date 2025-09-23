MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Eylül 2025 MasterChef eleme adayı potaya giriyor!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde takımlar şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışmanın heyecanını takip eden izleyiciler, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını öğrenmek için şeflerin kararını bekliyor.