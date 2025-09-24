MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yarışmacılar tadım yapıyor! TV8 ile 24 Eylül 2025 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye, her bölümünde heyecanı zirveye taşıyor. Dokunulmazlık oyunları ve eleme adaylarının belirlendiği bölümler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası izleyiciler, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler: