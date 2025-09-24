Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yarışmacılar tadım yapıyor! TV8 ile 24 Eylül 2025 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.9.2025 21:39

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yarışmacılar tadım yapıyor! TV8 ile 24 Eylül 2025 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 24 Eylül 2025 tarihinde ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele veriyor İzleyiciler “MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı” sorusunu araştırırken, haftanın en kritik süreci olan eleme adayları da gündeme geldi. Peki MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu, 2. dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte son bölümde yaşananlar ve tüm detaylar…

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yarışmacılar tadım yapıyor! TV8 ile 24 Eylül 2025 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye, her bölümünde heyecanı zirveye taşıyor. Dokunulmazlık oyunları ve eleme adaylarının belirlendiği bölümler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası izleyiciler, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler:

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU!

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda takımlar şeflerin yerine geçerek tadım yapıyor. Bu hafta ilk dokunulmazlıkta mantı çeşitleri yapan takımlar arasında kazanan taraf mavi takım oldu. Sırada 2. oyun var. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımları kazananı belirliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde takımlar şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Kazanan taraf henüz belli olmadı.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef eleme adayı henüz belli olmadı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. EYLÜL

2. MERYEM

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yarışmacılar tadım yapıyor! TV8 ile 24 Eylül 2025 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz