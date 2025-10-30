Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu! TV ile 29 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:06

MasterChef Türkiye’de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük heyecanla tamamlanıyor. Kırmızı takım ve mavi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özelinde Atatürk'ün sevdiği yemek ve varyasyonlarını yapıyor. İki takım için de eşit durumda olan haftalık tabloda bu oyunu kazanan haftayı almış oluyor. Peki; TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki 3. dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin konseptine uygun yemekler üretmek için kıyasıya yarıştı. Takım performanslarının değerlendirildiği bu mücadelede dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu ve potada kimler yer alıyor sorularının yanıtları yarışseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, TV8 ile MasterChef eleme adayları listesi:

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 3. takım dokunulmazlığı oyunu, yarışmacıları yine zorlu bir konseptle karşı karşıya getirdi. Kırmızı ve Mavi takımın tüm üyeleri, galibiyet için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Hakan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Mert ve Çağlar oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

BARIŞ

AYTEN

ASLI

SÜMEYYE

MERT

ÇAĞLAR

