Masterchef eleme adayı belli oluyor! Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla heyecan dolu bölümlerine devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde finale kalan son iki yarışmacı Muratcan ve Eylül olmuştu. Yarım puan farkla Muratcan yarışmaya devam ederken, Eylül veda eden isim oldu. Bu akşam ise dokunulmazlık oyunu heyecanı ekrana taşınacak. Şefler, yarışmacılardan İtalyan mutfağı temalı lezzetler hazırlamalarını istedi. Peki,MasterChef 20 Kasım 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?