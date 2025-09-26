MasterChef eleme adayı kim oldu? Gözler Mehmet Şef’in kararında! MasterChef Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef eleme adayları ile bir kez daha gündemde. Mehmet Şef ile yaşadığı problem sonrası MasterChef Çağatay hakkında ne karar çıkacak merak konusu olurken "Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?" iddiaları dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada yaşanan heyecanlı anlar ve açıklanan eleme adayları, sosyal medyada da yoğun şekilde konuşuluyor. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu, haftanın eleme potasında hangi isimler var?
MasterChef'te günün yapılması gereken reçetesi katmer oldu. 2-1 kırmızı takımın kazandığı haftada bir önceki bölüm Mehmet Şef ve Çağatay arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 6. eleme adayının konseyi de yeni bölüme bırakılmıştı. O isim belli oldu.
Somer Şef kararın Mehmet Şef'e bırakılması gerektiğini söyleyerek Çağatay ile ilgili kararı konunun muhatabı olan Mehmet Şef'e bıraktı. Çağatay hakkında henüz karar çıkmadı.
1. EYLÜL
2. MERYEM
3. MURAT CAN
4. HAKAN
5. ÇAĞATAY