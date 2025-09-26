MasterChef eleme adayı kim oldu? Gözler Mehmet Şef’in kararında! MasterChef Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef eleme adayları ile bir kez daha gündemde. Mehmet Şef ile yaşadığı problem sonrası MasterChef Çağatay hakkında ne karar çıkacak merak konusu olurken "Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?" iddiaları dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada yaşanan heyecanlı anlar ve açıklanan eleme adayları, sosyal medyada da yoğun şekilde konuşuluyor. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu, haftanın eleme potasında hangi isimler var?