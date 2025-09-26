Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? Gözler Mehmet Şef'in kararında! MasterChef Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?
Giriş Tarihi: 26.9.2025 21:29

MasterChef Türkiye yeni bölümü yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde en çok merak edilen konuların başında "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusu geliyor. Ayrıca son bölümde öne çıkan Çağatay için "MasterChef Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Haftanın eleme adayları belli oldukça izleyiciler büyük bir merakla sonuçları takip ediyor. İşte TV8 ile 26 Eylül 2025 tarihli bölümde yaşananlar:

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef eleme adayları ile bir kez daha gündemde. Mehmet Şef ile yaşadığı problem sonrası MasterChef Çağatay hakkında ne karar çıkacak merak konusu olurken "Çağatay diskalifiye mi oldu, elendi mi?" iddiaları dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada yaşanan heyecanlı anlar ve açıklanan eleme adayları, sosyal medyada da yoğun şekilde konuşuluyor. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu, haftanın eleme potasında hangi isimler var?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te günün yapılması gereken reçetesi katmer oldu. 2-1 kırmızı takımın kazandığı haftada bir önceki bölüm Mehmet Şef ve Çağatay arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 6. eleme adayının konseyi de yeni bölüme bırakılmıştı. O isim belli oldu.

MasterChef 6. eleme adayı Barış olurken 7. isim bireysel pota yarışısının ardından ortaya çıkacak.

MASTERCHEF ÇAĞATAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Somer Şef kararın Mehmet Şef'e bırakılması gerektiğini söyleyerek Çağatay ile ilgili kararı konunun muhatabı olan Mehmet Şef'e bıraktı. Çağatay hakkında henüz karar çıkmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

