MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

Giriş Tarihi: 1.10.2025 20:41

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dokunulmazlık oyunlarında mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken, kaybeden takımın yarışmacıları arasından haftanın 3. ve 4. eleme adayları seçiliyor. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kimler girdi? İşte, MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlığı alarak avantajı eline geçiren mavi takım, üstünlüğünü devam ettirmek isterken; kırmızı takım bu hafta potaya daha fazla yarışmacı göndermemek için var gücüyle savaşıyor. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları arasından seçilecek. Takımlar tezgah başına geçti. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunun kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

3. ve 4. eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. Eleme adayları belli olunca haberimiz güncellenecektir.

ELEME POTASI

Eleme potasına kırmızı takımdan Deniz ve Furkan girdi.

