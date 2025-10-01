MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 1 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlığı alarak avantajı eline geçiren mavi takım, üstünlüğünü devam ettirmek isterken; kırmızı takım bu hafta potaya daha fazla yarışmacı göndermemek için var gücüyle savaşıyor. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları arasından seçilecek. Takımlar tezgah başına geçti. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?