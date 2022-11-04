Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'nin geçen sezonki eski yarışmacıları yeni yarışmacılar ile birlikte mutfağa giriyor. Yayınlanan son bölümde konuk olan Elidemir'in hayatı bu noktada merak konusu oldu. Emir Elidemir, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada 2020 yarışmacısı olmuştu.
1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York'ta çalışmıştır.