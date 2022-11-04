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Giriş Tarihi: 4.11.2022 16:00

Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te eski yarışmacı Emir Elidemir konuk oldu. Hatırlanacağı üzere Emir Elidemir MasterChef 2020'de yarışmıştı. Ünlü futbolcu Hasan Elidemir’in oğlu olan Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'nin geçen sezonki eski yarışmacıları yeni yarışmacılar ile birlikte mutfağa giriyor. Yayınlanan son bölümde konuk olan Elidemir'in hayatı bu noktada merak konusu oldu. Emir Elidemir, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada 2020 yarışmacısı olmuştu.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York'ta çalışmıştır.

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Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
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