Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'nin geçen sezonki eski yarışmacıları yeni yarışmacılar ile birlikte mutfağa giriyor. Yayınlanan son bölümde konuk olan Elidemir'in hayatı bu noktada merak konusu oldu. Emir Elidemir, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada 2020 yarışmacısı olmuştu.