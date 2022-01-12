MasterChef Eren kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eren Kaşıkçı ile ilgili detaylar merak edilerek "MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu üzerinden araştırma yapılmaya yoğun olarak devam ediliyor.

MASTERCHEF EREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada'dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul'da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada'dan 2021'de MasterChef'e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

KAYNAK: acunn.com