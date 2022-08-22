MasterChef Fatma Nur hakkında araştırmalar başladı. 10 yaşından bu yana bu sektörde olduğunu açıklayan isim Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sushi şefi olarak çalıştığını açıklamıştı ve jüri üyelerinden 3 evet almayı başarmıştı. Peki; MasterChef Fatma Nur kimdir? MasterChef Fatma Nur Uçar kaç yaşında ve nereli?