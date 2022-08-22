MasterChef Fatma Nur hakkında araştırmalar başladı. 10 yaşından bu yana bu sektörde olduğunu açıklayan isim Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sushi şefi olarak çalıştığını açıklamıştı ve jüri üyelerinden 3 evet almayı başarmıştı. Peki; MasterChef Fatma Nur kimdir? MasterChef Fatma Nur Uçar kaç yaşında ve nereli?
MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?
23 yaşında olan Fatma Nur Uçar, 10 yaşından bu yana sektörde olduğunu açıkladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sushi şefi olarak çalışan Uçar, elemelerde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden 3 evet almayı başarmıştı.