MasterChef 2022'de ana kadro tamamlandı. 18 yarışmacının yer aldığı ana kadroda ilk bölüm heyecanı bugün yaşanacak. Bu noktada, MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden Gamze Tosun'un hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Gamze Tosun ne iş yapıyor?