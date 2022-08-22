MasterChef 2022'de ana kadro tamamlandı. 18 yarışmacının yer aldığı ana kadroda ilk bölüm heyecanı bugün yaşanacak. Bu noktada, MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden Gamze Tosun'un hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Gamze Tosun ne iş yapıyor?
MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de ikinci finalist 2 Ağustos 2022 tarihli bölümde belli oldu. Şefler, yarışmacılardan fasulyeli yemek yapmasını istedi. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kalan yarışmacı oldu.
Son ikiye kalan Gamze ile Melih arasından ikinci finalist seçilen Gamze oldu.
MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?
Gamze Tosun ev hanımıdır. Masterchef 2022 ana kadroya katılan ikinci yarışmacıdır. Evli be beş çocuk sahibidir.
Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını dile getirdi.
Masterchef Türkiye ana kadrosunda yer alan Gamze, sakatat yemeğiyle üç evet alarak elemelere kalmıştı.