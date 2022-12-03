MasterChef Gamze kimdir? MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı Gamze Tosun kaç yaşında, nereli?

MasterChef Gamze Tosun'la ilgili detaylar, son bölümde eleme adayı olarak mücadele etmesinin ardından merak edilerek "MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MasterChef Gamze Tosun biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;
Gamze Tosun ev hanımıdır. Masterchef 2022 ana kadroya katılan ikinci yarışmacıdır. Evli beş çocuk sahibidir.
Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını dile getirdi.