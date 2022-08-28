Masterchef Görkem kimdir? 27 Ağustos 2022 ana kadroya dahil olan Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli?

Masterchef Görkem ana kadroya dahil olan ilk yedek yarışmacı oldu. 27 Ağustos 2022 yedekler arasında yapılan yarışlar sonucu birinci Görkem Ünal oldu. Bu sebeple vatandaşlar Masterchef Görkem kimdir, Masterchef görkem kaç yaşında gibi sorular yöneltiliyor. İşte detaylar!
ELEME YARIŞINDA ANA KADROYA GÖRKEM ÇIKTI
İlk olarak Shepherd's Pie'ı en iyi yapan yarışmacılar arasına kalarak yaratıcılık bölümüne katılmaya hak kazanan Görkem, daha sonra üzümle en iyi yemeği yapan yarışmacı oldu. Böylece Görkem, ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.
MASTERCHEF GÖRKEM ÜNAL KİMDİR?
Yarışmaya Ankara'dan katılan MasterChef Şerafettin Görkem Ünal, 28 yaşında ve aşçılık mesleğini sürdürüyor. Birinci eleme turunda ızgarada kırmızı kapya biber soslu ve mantarlı Norveç somon yemeğini sunan MasterChef Görkem, şeflerden evet oyu alarak üst tura çıkmayı başardı.
MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosuna kabul edildikten sonra Masterchef ana kadroya seçilen ilk yedek yarışmacı oldu.