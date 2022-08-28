Masterchef Görkem kimdir? 27 Ağustos 2022 ana kadroya dahil olan Masterchef Görkem Ünal kaç yaşında, nereli?

ELEME YARIŞINDA ANA KADROYA GÖRKEM ÇIKTI

İlk olarak Shepherd's Pie'ı en iyi yapan yarışmacılar arasına kalarak yaratıcılık bölümüne katılmaya hak kazanan Görkem, daha sonra üzümle en iyi yemeği yapan yarışmacı oldu. Böylece Görkem, ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.