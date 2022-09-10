Masterchef Hamza sağlık durumu nasıl, diskalifiye mi oldu, elendi mi ve Hamza Mercimek kimdir sorusuna binlerce kişi yanıt aramaya başladı. 10 Eylül Cumartesi yeni bölümde Somer Şef, Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi. Yarışmacılar bu haber sonrası yeni karar aldılar. Peki Masterchef Hamza sağlık durumu nasıl, diskalifiye mi oldu? Masterchef Hamza Mercimek kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK SAĞLIK DURUMU

Somer Şef ise bugün ekrana gelen yeni bölümde Hamza'nın sağlığıyla ilgili son bilgileri verdi. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.