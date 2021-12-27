MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin nereli, kaç yaşında?

MasterChef Hasan'ın son bölümde eleme potasında yer alması sonrası yarışmacıyla ilgili detaylar MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları üzerinden araştırılıyor. MasterChef 2021 son bölümde elenen MasterChef Hasan'ın biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

KAYNAK: acunn.com