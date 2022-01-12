Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 12.1.2022 01:14 Son Güncelleme: 12.1.2022 01:14

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin nereli, kaç yaşında?

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında son 3’e kalan MasetrChef Hasan Biltekin ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılıyor. Merak konusu olan MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Hasan Biltekin ile ilgili detaylar merak edilerek "MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu üzerinden araştırma yapılmaya yoğun olarak devam ediliyor.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin nereli, kaç yaşında?
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