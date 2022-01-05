MasterChef Hasan kimdir? MasterChef çeyrek finalisti Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Hasan Biltekin'in 149. bölümde çeyrek finale çıkması sonrasında hakkındaki detaylar "MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

KAYNAK: acunn.com