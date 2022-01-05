Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Hasan kimdir? MasterChef çeyrek finalisti Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 5.1.2022 00:49 Son Güncelleme: 5.1.2022 00:49

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef çeyrek finalisti Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef çeyrek finalisti Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan kritik eleme adayı oyununda başarılı olarak adını çeyrek finale yazdıran MasterChef Hasan Biltekin ile ilgili bilgiler izleyenler tarafından merak edilerek “MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Hasan Biltekin'in 149. bölümde çeyrek finale çıkması sonrasında hakkındaki detaylar "MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Hasan kimdir? MasterChef çeyrek finalisti Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?
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