MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI? TV8 ile 1 Aralık MasterChef’te ikinci ceketi kim giydi?

Giriş Tarihi: 2.12.2025 07:04

MasterChef Türkiye 2025'te ilk ceketin sahibi belli olduktan sonra, yarı final biletini garantileyecek ikinci isim için heyecan dorukta! 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan kritik bölümde, yarışmacılar ikinci şef ceketini kazanmak için son kozlarını oynuyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in verdiği zorlu malzemelerin ve şef tabağının ardından MasterChef ikinci ceketi kim kazandı? İşte, TV8 ile 2. ceket yarışında detaylar:

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, final haftalarına doğru bireysel mücadeleyi en üst seviyeye taşıyor. İlk ceketin sahibinin belirlenmesinin ardından, geri kalan en iddialı yarışmacılar yarı finali garantilemek için canla başla yarışıyor. Bu akşamki bölümde, iki aşamalı ceket yarışı oynanıyor. Puanlamanın tamamlanması ardından MasterChef 2. ceketi kim aldı sorusu yanıt aramaya başlıyor.

MASTERCHEF'TE 2. CEKET YARIŞI

İlk ceketin ardından kalan 7 yarışmacı 2. bilet için tezgah başında. Şefler tarafından verilen zorlu malzemelerin ardından Şef Osman Sezener tabağını yarışmacılara anlatıyor ve 2. etaplı oyunda puanlar toplanıyor.

MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci ceketi giyen yarışmacı SEZER oldu.

CEKETLER DAĞITILIYOR

1. CEKET: ÇAĞATAY

2. CEKET: SEZER

