Masterchef ıslak hamburger tarifi ve malzemeleri: 5 Eylül 2022 Masterchef ıslak hamburger nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Islak hamburger tarifi bu akşam Masterchef'te verilecek. Dün Onur yarışmaya veda ederken, kalan yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele edecek. Peki, ıslak hamburger nasıl yapılır? İşte 5 Eylül 2022 Masterchef ıslak hamburger tarifi