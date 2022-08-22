Masterchef Kaan kimdir? 2022 Masterchef Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kaan Noyanalpan Masterchef 2022 kadrosunun 12. Yarışmacısı oldu ve takım savaşları için hazırlandı. Genç yarışmacı son biletlerden birinin sahibi oldu. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Kaan yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF KAAN NOYANALPAN KİMDİR?
27 yaşındaki yarışmacı programa İzmir'den katılıyor. Yaklaşık 7 senedir mutfakta olan başarılı isim profesyonel aşçı olarak kariyerine devam ediyor.
Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Noyanalpan, ilk turda şeflerden iki evet oyu alarak tur atlamıştı.
MASTERCHEF ANA KADRO 2022
Metin (1. hafta)
Gamze (2. hafta)
Onur (3. hafta)
Çağatay (4. hafta)
Şeyma (5. hafta)
Melih (6. hafta)
Büşra (7. hafta)
Fatma Nur (8. hafta)
Tayfun (9. hafta)
Yağız (10.hafta)
Burak (11. Hafta)
Kaan (12. Hafta)
Burak Kaya (13. Hafta)
Dilan (14. Hafta)
Barış (15. Hafta)
Kıvanç (16. Hafta)
Ayaz (17. Hafta)
Serpilay (18. Hafta)