MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan Noyanalpan nereli, mesleği ne?

TV8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye'de ana kadro elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef, 13 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı 39. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 12. önlüğü alarak ana kadroya katılmaya hak kazanan isim MasterChef Kaan oldu. Programın sıkı takipçileri, soyadının farklı olması nedeniyle ''MasterChef Kaan nereli?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Masterchef Kaan Noyanalpan'ın hayatı ve kariyeri...
27 yaşındaki Kaan Noyanalpan, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan, 7 yıldır restoranlarda aşçılık üzerine çalışmıştır. Şu anda Türk damak tadına uyarladıkları İtalyan mutfağı üzerine yemekler yapılan küçük bir restoranda çalışmaktadır.
Profesyonel aşçı olan Kaan Noyanalpan, MasterChef ilk turda tandır yatağında makarna ile 2 evet alarak bir üst tura çıktı. İkinci turda Serhan-Gülcan ile mücadele eden Kaan, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
MasterChef Kaan, şeflere yaptığı ballı dolgulu makarna ile MasterChef'te ana kadroda mücadele edecek 12. ve son yarışmacı olma hakkını elde etti.