MasterChef Kaan kimdir? MasterChef Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Kaan ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılıyor.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

27 yaşındaki Kaan Noyanalpan, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan, 7 yıldır restoranlarda aşçılık üzerine çalışmıştır. Şu anda Türk damak tadına uyarladıkları İtalyan mutfağı üzerine yemekler yapılan küçük bir restoranda çalışmaktadır.

Profesyonel aşçı olan Kaan Noyanalpan, MasterChef ilk turda tandır yatağında makarna ile 2 evet alarak bir üst tura çıktı. İkinci turda Serhan-Gülcan ile mücadele eden Kaan, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

MasterChef Kaan, şeflere yaptığı ballı dolgulu makarna ile MasterChef'te ana kadroda mücadele edecek 12. ve son yarışmacı olma hakkını elde etti.