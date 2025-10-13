Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU! 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kimler oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarışma tüm hızıyla devam ederken, kaptanlık oyunu haftanın en dikkat çeken etaplarından biri olmayı sürdürüyor. Yarışmacılar bu etapta mavi takım kaptanı olabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Bu hafta belirlenen ana ürün ise lahmacun oluyor.12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde, izleyiciler kaptanlık oyununun sonucunu ve kurulan takımları merakla takip ediyor. Peki, 12 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te mavi takım Furkan, kırmızı takım kaptanı Murat Can oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Gizem
Sezer
Eylül
Ayten
Barış
Çağlar

KIRMIZI TAKIM:

Murat Can (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Ayla
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Nisa

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef 2025'te bu hafta elenen isim belli oldu. İki aşamalı eleme turunda yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Gecenin sonunda MasterChef'e veda eden isim İhsan oldu.

