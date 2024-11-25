Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 22:35

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar ve kaptanlar merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takımın yeniden belirleneceği haftada iki takım için yeni kaptanlar belirlenecek. Kıyasıya geçen mücadele sonrasında mavi takım kaptanı, karşı takımın da kaptanını belirleyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu sorusu yanıt arıyor. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar yeni oluşacak takımların kaptanı olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.

Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar kaptanlık oyununun ardından bu gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?

MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA