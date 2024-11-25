25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu sorusu yanıt arıyor. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar yeni oluşacak takımların kaptanı olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.
Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.