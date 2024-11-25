25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu sorusu yanıt arıyor. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar yeni oluşacak takımların kaptanı olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?