MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? İşte, TV8 ile 1 Eylül 2025 MasterChef mavi ve kırmızı takım!

Giriş Tarihi: 1.9.2025 21:52

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlayarak takım kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler ise, “Bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?” sorularına yanıt arıyor.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te haftanın ilk bölümü kaptanlık yarışıyla ekrana geldi. Yarışmacılar hem kaptanlık unvanını hem de mavi ve kırmızı takımı belirleyebilmek için ellerinden geleni yaptı. Peki, MasterChef 1 Eylül 2025 kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı ve takımlar nasıl şekillendi? İşte, detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

