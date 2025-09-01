MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? İşte, TV8 ile 1 Eylül 2025 MasterChef mavi ve kırmızı takım!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te haftanın ilk bölümü kaptanlık yarışıyla ekrana geldi. Yarışmacılar hem kaptanlık unvanını hem de mavi ve kırmızı takımı belirleyebilmek için ellerinden geleni yaptı. Peki, MasterChef 1 Eylül 2025 kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı ve takımlar nasıl şekillendi? İşte, detaylar...
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.