Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 00:19 Son Güncelleme: 13.9.2022 00:22

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan kaptanlık oyununda en başarılı yemeği hazırlayan isim mavi takım kaptanı olma hakkı kazanırken kırmızı takım kaptanını da belirledi. Yarışmanın izleyicileri detayları merak ederek “MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve yeni mavi-kırmızı takımlar.

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftada mücadele edecek olan kırmızı ve mavi takım kaptanları ile üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu eleme gecesinin ardından oynanan kaptanlık oyunu sonrasında haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Yarışmayı izleyenler son dakika bilgilerini merak ederek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni üyelerine ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesinin ardından haftanın yeni kaptan ve takım üyelerinin belirlendiği kritik kaptanlık oyunu oynandı.

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

Kritik kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan isim haftanın mavi takım kaptanı olmak ve kırmızı takım kaptanını da seçme hakkına sahip oldu.

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyunu sonrasına en başarılı tabağı hazırlayan Büşra kaptanlık oyununu kazanan isim oldu.

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kritik kaptanlık oyununu kazanan Büşra haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan Büşra, kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oldu. Mavi takım kaptanı Büşra seçimini Barış'tan yana kullandı ve kırmızı takım kaptanı Barış oldu.

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MASTERHEF YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU, HANGİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları tarafından yapılan takım üyesi seçimleri şöyle oldu;

MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • BÜŞRA (Kaptan)
  • ÇAĞATAY
  • TAYFUN
  • GAMZE
  • KAAN
  • GÖRKEM
  • BURAK KAYA
  • SERPİLAY
  • BURAK
MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • BARIŞ (Kaptan)
  • METİN
  • KIVANÇ
  • VURAL
  • YAĞIZ
  • ATİKE
  • MELİH
  • FATMA NUR
MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?

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MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Eylül 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?
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