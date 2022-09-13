MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftada mücadele edecek olan kırmızı ve mavi takım kaptanları ile üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu eleme gecesinin ardından oynanan kaptanlık oyunu sonrasında haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Yarışmayı izleyenler son dakika bilgilerini merak ederek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni üyelerine ilişkin detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesinin ardından haftanın yeni kaptan ve takım üyelerinin belirlendiği kritik kaptanlık oyunu oynandı.
MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyunu sonrasına en başarılı tabağı hazırlayan Büşra kaptanlık oyununu kazanan isim oldu.
Kritik kaptanlık oyununu kazanan Büşra haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.
Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan Büşra, kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oldu. Mavi takım kaptanı Büşra seçimini Barış'tan yana kullandı ve kırmızı takım kaptanı Barış oldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları tarafından yapılan takım üyesi seçimleri şöyle oldu;