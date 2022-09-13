MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftada mücadele edecek olan kırmızı ve mavi takım kaptanları ile üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu eleme gecesinin ardından oynanan kaptanlık oyunu sonrasında haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Yarışmayı izleyenler son dakika bilgilerini merak ederek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni üyelerine ilişkin detaylar şöyle;