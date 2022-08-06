MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?

Şeflerin karşısında hünerlerini gösteren yarışmacı adayları iki aşamadan oluşan final turuna çıktı. MasterChef'te final turunun beşinci gecesinde şefler yarışmacı adaylarından ilk etapta altı ezmeli kebap hazırlamalarını istedi. Şeflerin verdikleri 45 dakikalık süre sonunda turu geçen isimler Seyfullah, Mustafa, Melih, Atike, Başar ve Şeyma oldu.

Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından dondurma ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara bu turda da şefler tabakları hazırlamalarını için verdikleri süreyi duyurdu.

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan dört ismi açıkladı. Bu yarışmacılar; Başar, Melih,Seyfullah, Atike ve Şeyma oldu. Rakiplerinden daha başarılı yemek yapan Şeyma ve Atike finale kaldı. Şeflerin oy birliği ile gecenin birincisi Şeyma oldu.