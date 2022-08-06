MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için yarışmacılar ter dökmeye devam ediyor. Rekabet tüm hızıyla sürerken 4.önlüğün sahibi ve ana kadroya geçen isim Çağatay olmuştu. 5 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan son bölümde MasterChef'te 5.önlüğü kazanan ve ana kadroya giren isim açıklandı. Peki, MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro yarışmacıları belli oluyor…
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?
Şeflerin karşısında hünerlerini gösteren yarışmacı adayları iki aşamadan oluşan final turuna çıktı. MasterChef'te final turunun beşinci gecesinde şefler yarışmacı adaylarından ilk etapta altı ezmeli kebap hazırlamalarını istedi. Şeflerin verdikleri 45 dakikalık süre sonunda turu geçen isimler Seyfullah, Mustafa, Melih, Atike, Başar ve Şeyma oldu.
Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından dondurma ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara bu turda da şefler tabakları hazırlamalarını için verdikleri süreyi duyurdu.
Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan dört ismi açıkladı. Bu yarışmacılar; Başar, Melih,Seyfullah, Atike ve Şeyma oldu. Rakiplerinden daha başarılı yemek yapan Şeyma ve Atike finale kaldı. Şeflerin oy birliği ile gecenin birincisi Şeyma oldu.
ELEME TURU NASIL OLACAK?
Final turu öncesi yarışmacı adaylarına açıklama yapan Somer Şef 16 kişilik yarışmacı adayları arasından her gün bir ismin ana kadroya seçileceğini söyledi. 3. turun 6 gün devam edeceğini belirten Somer Şef kazananların balkona çıkıp kadroya garantileyeceğini ifade etti.