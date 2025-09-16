Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı, haftanın ilk eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef'te kıran kırana mücadele!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 21:37

MasterChef kim kazandı, haftanın ilk eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef'te kıran kırana mücadele!

MasterChef’te heyecan dorukta! Haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takım, günün menüsü olan dolmalarla dokunulmazlığı almak için kıyasıya yarışıyor. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, eleme riskini göze alarak bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıkacak. Peki, 16 Eylül Salı günü MasterChef’te dokunulmazlık hangi takımın oldu? İşte detaylar…

MasterChef kim kazandı, haftanın ilk eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef’te kıran kırana mücadele!

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz kaptanlık oyununda İhsan, mavi takımın liderliğini üstlenmişti. Kırmızı takımın kaptanı ise Onur oldu. Yeni bölümde yarışmacılar, ilk takım oyununu kazanabilmek için mutfakta yeteneklerini sonuna kadar ortaya koyacak. Peki, 16 Eylül Salı günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı ekranlara taşınıyor. Yarışmacılar, şeflerin titiz değerlendirmelerine karşı en iyi performanslarını sergilemek için kıyasıya mücadele ediyor. İlk dokunulmazlık oyununun kazananı ise günün sonunda netlik kazanacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlık için tezgah başında ter dökecek. Yarışmacılar hünerlerini sergileyerek en iyi yemeği hazırlamaya çalışacak. Günün sonunda jüri tarafından en başarılı bulunan kişi, bireysel dokunulmazlığı kazanacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın eleme adayları henüz netleşmedi. Hangi yarışmacının eleme potasına gideceği, takım oylamasının ardından belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kim kazandı, haftanın ilk eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef'te kıran kırana mücadele!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz