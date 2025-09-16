MasterChef kim kazandı, haftanın ilk eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef’te kıran kırana mücadele!

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz kaptanlık oyununda İhsan, mavi takımın liderliğini üstlenmişti. Kırmızı takımın kaptanı ise Onur oldu. Yeni bölümde yarışmacılar, ilk takım oyununu kazanabilmek için mutfakta yeteneklerini sonuna kadar ortaya koyacak. Peki, 16 Eylül Salı günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…