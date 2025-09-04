Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? Haftanın son takım oyunu! 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 22:12

MasterChef’te heyecan dolu bir hafta daha sona eriyor. Haftanın son takım oyunu büyük bir mücadeleye sahne olurken, izleyiciler dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını merak ediyor. Peki, MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın son dokunulmazlık oyunun sonucu!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te eleme haftası öncesi kritik anlar yaşanıyor. Haftanın son takım oyununda kıyasıya rekabet ekranlara yansırken, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. İzleyiciler ise "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta MasterChef eleme adayları Sercan, Özkan, Çağlar ve Ayten oldu.

Haftanın son eleme adayı ise henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız

