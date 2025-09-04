MasterChef kim kazandı? Haftanın son takım oyunu! 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te eleme haftası öncesi kritik anlar yaşanıyor. Haftanın son takım oyununda kıyasıya rekabet ekranlara yansırken, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. İzleyiciler ise "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...