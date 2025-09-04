MasterChef kim kazandı? Haftanın son takım oyunu! 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te eleme haftası öncesi kritik anlar yaşanıyor. Haftanın son takım oyununda kıyasıya rekabet ekranlara yansırken, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. İzleyiciler ise "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
Bu hafta MasterChef eleme adayları Sercan, Özkan, Çağlar ve Ayten oldu.
Haftanın son eleme adayı ise henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız